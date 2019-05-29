Esed rejimi ve Rusya'nın sahur vaktinden bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine düzenlediği...
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Esed rejimi ve Rusya'nın sahur vaktinden bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 13 sivil hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:28 Kaynak: AA
Esed rejimi ve Rusya
'nın sahur vaktinden bu yana İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 13 sivil hayatını kaybetti.
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