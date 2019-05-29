Son Dakika Haberleri: Esed rejimi ve Rusya'nın sahur vaktinden bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine düzenlediği...
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Esed rejimi ve Rusya'nın sahur vaktinden bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine düzenlediği...

55 dakika önce

Esed rejimi ve Rusya'nın sahur vaktinden bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 13 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi ve Rusya'nın sahur vaktinden bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine düzenlediği..., System.String[]
Esed rejimi ve Rusya'nın sahur vaktinden bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 13 sivil hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:28 Kaynak: AA
İdlib, Rusya Federasyonu, Güncel
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