Esed rejimi ve Rusya, son 4 günde 90 bin sivili yerinden etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejimi ve Rusya, son 4 günde 90 bin sivili yerinden etti - Son Dakika

Esed rejimi ve Rusya, son 4 günde 90 bin sivili yerinden etti

20 dakika önce

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik saldırıları sonucu son 4 günde 90 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik saldırıları sonucu son 4 günde 90 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden edinilen bilgiye göre, İdlib kent merkezi, Eriha, Serakib ve Cebel Zaviye bölgeleri ile Halep'in batısı ve güneyinden Türkiye sınırına sivillerin göçü devam ediyor.

Esed ordusu ile İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ve Rusya'nın saldırıları sonucunda, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde yer alan söz konusu bu bölgelerden son 4 günde 90 bin sivil daha yerinden edildi.

Yerinden edilenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken bir kısmı da Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor.

Esed rejimi ve Rusya, son 4 günde 90 bin sivili yerinden etti

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:36 Kaynak: AA
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