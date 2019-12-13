Esed rejimi ve Rusya Suriye'deki kamplara 79 kez saldırdı - Son Dakika
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Esed rejimi ve Rusya Suriye'deki kamplara 79 kez saldırdı

6 saat önce

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın iç savaşın başlamasından bu yana sığınmacıların yaşadığı kamplara 79 saldırı düzenlediğini bildirdi.

Esed rejimi ve Rusya Suriye'deki kamplara 79 kez saldırdı, System.String[]

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın iç savaşın başlamasından bu yana sığınmacıların yaşadığı kamplara 79 saldırı düzenlediğini bildirdi.

SNHR, Suriye'de Esed rejimi ve Rusya'nın sığınmacı kaplarına düzenlediği saldırılara ilişkin rapor yayımladı.

Rapora göre, Mart 2011'de başlayan iç savaşta rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri 61, Rus güçleri 18 kez sığınmacı kamplarına saldırdı.

Rejim ve Rusya iç savaşın başından bu yana kamplara toplam 79, 26 Nisan'dan bu yana ise 11 saldırı düzenledi.

Raporda, kamplara saldırılarda sivil kayıplara ilişkin bilgi paylaşılmazken, bombardımanların havadan ve karadan gerçekleştirildiği kaydedildi.

Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:48 Kaynak: AA
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