Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib bölgesindeki yerleşimlere gün içinde yaptığı... - Son Dakika

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Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib bölgesindeki yerleşimlere gün içinde yaptığı...
6 saat önce
Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib bölgesindeki yerleşimlere gün içinde yaptığı saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:42 Kaynak: AA
Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib bölgesindeki yerleşimlere gün içinde yaptığı saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetti
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