Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib bölgesindeki yerleşimlere gün içinde yaptığı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib bölgesindeki yerleşimlere gün içinde yaptığı... - Son Dakika

Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib bölgesindeki yerleşimlere gün içinde yaptığı...

6 saat önce

Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib bölgesindeki yerleşimlere gün içinde yaptığı saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib bölgesindeki yerleşimlere gün içinde yaptığı..., System.String[]

Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib bölgesindeki yerleşimlere gün içinde yaptığı saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetti

İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:42 Kaynak: AA
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