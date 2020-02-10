Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere... - Son Dakika

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Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere...
6 saat önce
Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere dün düzenlediği saldırılarda 17 sivil öldü.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:12 Kaynak: AA
Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere dün düzenlediği saldırılarda 17 sivil öldü.
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