Son Dakika Haberleri: Esed rejiminden bayramda katliam : 5 ölü
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Esed rejiminden bayramda katliam : 5 ölü

22 dakika önce

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları düzenlemesi sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejiminden bayramda katliam : 5 ölü, System.String[]
Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları düzenlemesi sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.
Esed rejimi, sabah saatlerinden bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Kensafra beldesi, Et Tüh, Der Sünbül ve Kefer Avid köylerine hava ve kara saldırısı yaptı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in Kefer Avid köyüne gerçekleştirilen hava saldırılarında çoğu çocuk toplam 5 sivil yaşamını yitirdi.
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.
Türkiye, Rusya ve İran, 4- 5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.
Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.
Sivil savunma kaynakları, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, mayıs ayında İdlib iline düzenlediği hava ve kara saldırılarında 59'u çocuk, 231 sivil yaşamını yitirdiğini, 659 sivilin yaralandığını belirtti.
Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.
Rejim, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne bir 25 Nisan'da başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:42 Kaynak: AA
Rusya Federasyonu, Suriye, İdlib, Güncel
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