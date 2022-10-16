Esed rejiminden İdlib'de eve dönüş "oyunu" - Son Dakika
Üye Girişi

Esed rejiminden İdlib'de eve dönüş "oyunu"

16.10.2022 13:19

Beşşar Esed rejimi, kontrolü altındaki Halep ve Hama illerinden zorla topladığı memur ailelerini, Maarratünnuman ilçesine geri dönüşler başladı iddiasıyla yapılan çekimin ardından geri gönderdi.

Beşşar Esed rejimi, kontrolü altındaki Halep ve Hama illerinden zorla topladığı memur ailelerini, Maarratünnuman ilçesine geri dönüşler başladı iddiasıyla yapılan çekimin ardından geri gönderdi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin ilçedeki yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Esed rejimi istihbaratı el Muhaberat, işten çıkarma ve alıkoymayla tehdit ettiği aslen Maarratünnumanlı olan memur ve ailelerini kontrolü altındaki Halep ve Hama illerinden zorla topladı.

YORUMLAR
500
Türkşeker'de aday memurlara yönelik oryantasyon eğitim programı Türkşeker'de aday memurlara yönelik oryantasyon eğitim programı
Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Beşşar Esed, Memur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esed rejiminden İdlib'de eve dönüş 'oyunu' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:21 İran'dan sonra Tunus'ta da halk sokağa döküldü! Polis şiddetinin durması için protesto düzenliyorlar
14:20 Sigaraya yeni zam! Bugünden itibaren geçerli olacak
14:08 Maltepe'de korkunç olay! Annesinin bakıcısını çocuğunun gözü önünde öldürdü
13:38 Maden Mühendisleri Odası Başkanı: Gaz değişiminin fark edilmesi gerekiyordu, sensörlerle ilgili kuşkum var
13:12 Madende hayatını kaybeden işçinin 2 yaşındaki kızı yürek yaktı: Babasının fotoğrafını annesine işte böyle gösterdi
13:15 Mehter takımından Mesut Özil'e doğum günü için özel beste
12:58 Ünlü sunucu Şule Zeybek'in eski halinden eser yok! İşte yeni görünüşü
12:28 Bakan Bozdağ, Bartın'daki maden faciasıyla ilgili konuştu: 5 savcı tahkikata başladı, 41 işçimize mezar olan maden kapatılıyor
12:19 Amasra'da 41 işçimizin yaşamını yitirdiği maden faciası Meclis gündemine taşınıyor
12:04 Putin'in hedefinde Kiev'in enerji altyapısı vardı! Başkent sokakları karanlığa gömüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 14:40:05. #1.12#
SON DAKİKA: Esed rejiminden İdlib'de eve dönüş "oyunu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement