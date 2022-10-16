Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin ilçedeki yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Esed rejimi istihbaratı el Muhaberat, işten çıkarma ve alıkoymayla tehdit ettiği aslen Maarratünnumanlı olan memur ve ailelerini kontrolü altındaki Halep ve Hama illerinden zorla topladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Esed rejiminden İdlib'de eve dönüş 'oyunu' - Son Dakika

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