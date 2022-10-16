Esed rejiminden İdlib'de eve dönüş "oyunu"

Beşşar Esed rejimi, kontrolü altındaki Halep ve Hama illerinden zorla topladığı memur ailelerini, Maarratünnuman ilçesine geri dönüşler başladı iddiasıyla yapılan çekimin ardından geri gönderdi.
Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin ilçedeki yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Esed rejimi istihbaratı el Muhaberat, işten çıkarma ve alıkoymayla tehdit ettiği aslen Maarratünnumanlı olan memur ve ailelerini kontrolü altındaki Halep ve Hama illerinden zorla topladı.
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