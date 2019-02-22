Son Dakika Haberleri: Esed Rejiminden İdlib'e Bombalı Saldırı: 5'i Çocuk 6 Ölü

Esed Rejiminden İdlib'e Bombalı Saldırı: 5'i Çocuk 6 Ölü

37 dakika önce

Esed rejiminin Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyine gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 5 çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Esed Rejiminden İdlib'e Bombalı Saldırı: 5'i Çocuk 6 Ölü, System.String[]
Esed rejiminin Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyine gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 5 çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Esed rejimi ve onu destekleyen terörist grupların Suriye'nin İdlib kentinin güneyinde bulunan ve sivillerin yaşadığı, Ma'arretü'n-Nu'man bölgesine düzenlediği bombalı saldırıda 5 çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi. Rejim güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne bu yılın başından itibaren düzenlediği saldırılarda en az 75 sivilin hayatını kaybettiği, 265'ten fazla sivilin yaralandığı belirtildi.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:51 Kaynak: İHA

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