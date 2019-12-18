Esed rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 2 ölü - Son Dakika

Esed rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 2 ölü

6 saat önce

Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde aralarında bir pazar yerinin de bulunduğu çok sayıda noktaya düzenlediği hava saldırılarında 2 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 2 ölü, System.String[]

Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde aralarında bir pazar yerinin de bulunduğu çok sayıda noktaya düzenlediği hava saldırılarında 2 sivil yaşamını yitirdi.

Rejim uçakları Maaretinuman ilçesi, Cercenaz beldesi, El Gadafa, Maarşurin, Maarşimarin, Han Sübül, Bebbila, Tuh, Katra ve Şara köylerine saldırı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Maaretinuman ilçesindeki pazar yerine düzenlenen saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

Öte yandan muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da söz konusu ilçe ile Maarşimşe, Tel Mennis, Deyr Şarki, Birnan, Hiraki, Merdih ve İcaz köylerini vurdu.

Bombardımanlar sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Esed rejimi ve Rusya, kasım ayı başından bu yana Halep'i Şam'a ve Lazkiye'ye bağlayan M4 ile M5 karayolları arasında yer alan sivil yerleşimlere havadan ve karadan sistematik saldırılar düzenliyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğüne göre, bu süre içinde yaklaşık 110 bin sivil Suriye- Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

6 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü
Ceren Özdemir'in katilinin bıçağı çaldığı iş yeri sahibi şikayetçi olmadı Mersin'de 6 çocuk annesi, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü Ahmet Davutoğlu'ndan Devlet Bahçeli'nin yeni partilerle ilgili "Dışarıdakilerin kuklaları" sözlerine yanıt

Son Dakika Haberleri
23:40 Bursaspor taraftarından görkemli yürüyüş - Son Dakika
23:38 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
23:34 Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci ve öğrenciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
23:32 Irak Meclisinde yeni seçim yasası oylaması ertelendi - Son Dakika
23:32 Müşteriler tarafından darp edilen garson korku dolu anları anlattı - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 23:45:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esed rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]