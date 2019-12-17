Esed rejiminden İdlib'e hava ve kara saldırıları: 22 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejiminden İdlib'e hava ve kara saldırıları: 22 ölü - Son Dakika

Esed rejiminden İdlib'e hava ve kara saldırıları: 22 ölü

6 saat önce

Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde aralarında pazar yerinin de bulunduğu çok sayıda noktaya düzenlediği hava ve kara saldırılarında 22 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejiminden İdlib'e hava ve kara saldırıları: 22 ölü, System.String[]

Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde aralarında pazar yerinin de bulunduğu çok sayıda noktaya düzenlediği hava ve kara saldırılarında 22 sivil yaşamını yitirdi.

Rejim güçleri öğle saatlerinden itibaren Bidama beldesi ile Maasaran, Maar Şemşe, Maar Şimarin, Kenayes, Tel Mennis, Deyr Şarki, Maar Şurin, Gadefe köylerine hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, Bidama'da 6, Maasaran'daki pazar yerinde 7, Kenayes'de 1 ve Tel Minnis'de 8 olmak üzere 22 sivil hayatını kaybetti.

Saldırılarda çok sayıda sivilin yaralandığı ve hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğu öğrenildi.

Bombardımanlar sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Saldırıların ardından çok sayıda sivil evlerini terk ederek, nispeten güvenli olan Türkiye sınır hattına, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine doğru göç etmeye başladı.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:12 Kaynak: AA
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