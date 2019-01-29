Esed Rejiminden İdlib'e Saldırı

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltam Bölgesi" içerisindeki yerleşim yerlerine düzenlediği topçu saldırılarında en az 5 sivil hayatını kaybetti, 25 sivil yaralandı.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltam Bölgesi" içerisindeki yerleşim yerlerine düzenlediği topçu saldırılarında en az 5 sivil hayatını kaybetti, 25 sivil yaralandı.



Rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Marratinnuman ilçesine, El Tuh ve Hoş El Kıssabiyye köylerine yoğun topçu saldırısı gerçekleştiriyor.



İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin öğle saatlerinden sonra bölgeye saldırılarını yoğunlaştırdığını söyledi.



Hac Yusuf, "İdlib'in güney kırsalında Maretinuman ilçesine en az 13 top ve roket saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda ez az 5 sivil öldü, 25 sivil yaralandı." dedi.



Sivil Savunma ekipleri arama ve kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.



Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara vermedi. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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