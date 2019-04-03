Esed Rejiminden İdlib'e Saldırı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda bir sivil yaşamını yitirdi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda bir sivil yaşamını yitirdi.



Rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde, Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita ve Latamne ilçeleri ile Gab ovasındaki El Havaş köyüne ve İdlib'in güneyine Abidin ile Kassabiyye köyüne öğle saatlerinde sonra yoğun top ve roket saldırısı düzenledi.





Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir sivil yaşamını yitirdi, iki sivil yaralandı.



Sivil Savunma ekipleri enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.



Muhaliflere ait gözlemevinden alınan bilgiye göre, Rus savaş uçakları da İdlib'in Cebel-i Zaviye ilçesinin kırsalındaki Eyüb Peygamber tepesine hava saldırıları gerçekleştirdi. Söz konusu saldırılarda ölü ve yaralı bulunmuyor.



"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki kanlı bilanço





Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) dün yayımladığı rapora göre, Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın mart ayındaki saldırılarında toplam 135 sivil hayatını kaybetti. Rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları" içindeki İdlib'de 34, Halep'in batısında 16, Hama kırsalında 9 olmak üzere toplam 59 sivili öldürdü. Rejime destek veren Rusya ise hava saldırılarıyla 76 sivili katletti.



Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.





Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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