Esed Rejiminden İdlib'e Saldırı: 4 Ölü 16 Yaralı
1 saat önce
Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda 4 sivil yaşamını yitirdi, 16 sivil yaralandı.
Suriye
'de Beşşar Esed
rejimi güçlerinin "İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesi" içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda 4 sivil yaşamını yitirdi, 16 sivil yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:35 Kaynak: AA
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