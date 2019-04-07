Son Dakika Haberleri: Esed Rejiminden İdlib'e Saldırı: 4 Ölü 16 Yaralı

Esed Rejiminden İdlib'e Saldırı: 4 Ölü 16 Yaralı

1 saat önce

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda 4 sivil yaşamını yitirdi, 16 sivil yaralandı.

Esed Rejiminden İdlib'e Saldırı: 4 Ölü 16 Yaralı, System.String[]
Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda 4 sivil yaşamını yitirdi, 16 sivil yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:35 Kaynak: AA

Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Güncel
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