Esed Rejiminden İdlib'e Yoğun Saldırılar

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Trump: Suriye ile İlgili 24 Saat İçerisinde Bir Açıklama Yapacağım

Eski Fotoğraflar İş Sahibi Yaptı! 45 Yıl Önce Babası ve Dedesinin Yaptığı İşi Yapmaya Başladı