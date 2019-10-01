Esed rejiminden İdlib'e yoğun saldırılar

Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere ve askeri muhaliflerin cephe hatlarına yoğun hava ve kara saldırılar düzenledi.

Esed rejiminin topçu birlikleri, İdlib'in güneyindeki Baarbo, Um Es Seyr, Maarethırme, Rekaya, Tuh, ve Hiş köylerine kara saldırısı düzenledi.

Diğer yandan rejimin savaş uçakları, Lazkiye'nin kuzeybatı kırsalındaki Kebbine bölgesinde askeri muhaliflerin cephe hattına helikopterlerle saldırdı.

Muhaliflere bağlı uçak gözlemevi görevlileri AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rejim, en az 10 helikopterle Lazkiye'nin Kebbine ekseninde cephe hatlarına varil bombalı saldırı düzenliyor." bilgisini paylaştı.

Saldırılarla ilgili ölü ve yaralı bilgisi bulunmuyor.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyon 42 bine ulaştı.