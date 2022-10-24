Esed rejimi tarafından İsrail'in Şam'a roket saldırısı düzenlediği öne sürüldü - Son Dakika
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Esed rejimi tarafından İsrail'in Şam'a roket saldırısı düzenlediği öne sürüldü

24.10.2022 16:25

Beşşar Esed rejimi İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a roketli saldırı düzenlediğini iddia etti. Bir rejim askerinin yaralandığı iddialarının yer aldığı haberde, "Hava savunma sistemlerimiz karşılık vererek bazı roketleri düşürdü" denildi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, öğle saatlerinde Filistin'in kuzeyinden Şam'a roket saldırısı düzenlediğini iddia etti. Bir rejim askerinin yaralandığı ileri sürülen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz karşılık vererek bazı roketleri düşürdü" ifadeleri yer aldı.

22 EKİMDE'DE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullah unsurlarının bulunduğu biliniyor. Esed rejimi, 22 Ekim'de de İsrail güçlerinin Şam'a saldırı gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

HALEP HAVALİMANI'NI VURMUŞLARDI

Esad rejimi, 17 Eylül'de başkentin Şam Havalimanı ve 6 Eylül ile 31 Ağustos'ta ülkenin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nınİsrail güçlerince hedef alınarak geçici süreliğine hizmet dışı kaldığı yönünde açıklama yapmıştı.

İSRAİL ZAMAN ZAMAN ŞAM'I VURUYOR

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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Beşşar Esed, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

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