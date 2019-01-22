Son Dakika Haberleri: Esed Rejiminden Saldırı: 2 Ölü, 6 Yaralı

Esed Rejiminden Saldırı: 2 Ölü, 6 Yaralı

1 saat önce

Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Halep ilinin batısında bulunan yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Esed Rejiminden Saldırı: 2 Ölü, 6 Yaralı, System.String[]
Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Halep ilinin batısında bulunan yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarında yer alan ve Soçi mutabakatı kapsamında ağır silahlardan arındırılan bölgedeki askeri muhaliflerin cephe hatlarına ve sivil yerleşimlere gün boyu saldırılarını sürdürdü.

Hama'nın kuzeyindeki Kefer Zita, Latemne ve Morik ilçeleri çevresine, Halep'in batı kırsalındaki Havir köyüne ve İdlib'in güneydeki Cercenaz beldesi ile Tüh köyüne, rejim güçleri tarafından yoğun topçu atışı ve roket saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Halep Sivil Savunma Müdürü (Beyaz Baretliler) Ömer Hac Ubeyda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havir köyüne yoğun topçu atışı saldırısı sonucu biri çocuk 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 sivilin yaralandığını bildirdi.

Hac Ubeyda, yaralıların arasında durumu ağır olanların bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan rejim güçlerinin gün boyu düzenlediği topçu saldırısında 3 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı.

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) geçen ay yayımladığı raporda, İdlib'de Esed rejimi güçlerinin, Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den 24 Aralık 2018'e kadar düzenlediği saldırılarda 6'sı kadın, 22'si çocuk 45 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler, mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim 2018'de ağır silahlarını çekmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:26 Kaynak: AA

İdlib, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



32 Bin Liraya Alıp 200 Bin Liraya Yenilediği Araca, Şimdi Servet İstiyor Ortaokul Mezunu Gülderen Çetin, 53 Yaşında Kitap Yazdı

15 Yaşındaki Çocuk Erken Doğum Yaptı, Bebeği İhmal Nedeniyle Hayatını Kaybetti Çırak Bulamayan Sanayi Ustası, Eşini Kaportacı Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 00:54:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esed Rejiminden Saldırı: 2 Ölü, 6 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]