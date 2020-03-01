Esed rejimine ait 2 adet Su-24 savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejimine ait 2 adet Su-24 savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika

Esed rejimine ait 2 adet Su-24 savaş uçağı düşürüldü

6 saat önce

MSB: "Bir SİHA'mızı düşüren Hava Savunma Sistemi ile diğer iki Hava Savunma Sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür.

Esed rejimine ait 2 adet Su-24 savaş uçağı düşürüldü, System.String[]

MSB: "Bir SİHA'mızı düşüren Hava Savunma Sistemi ile diğer iki Hava Savunma Sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür."

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:40 Kaynak: İHA
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