Esed rejiminin alıkoyarak işkence ettiği Suriyeli, kalp krizine yenik düştü - Son Dakika
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Esed rejiminin alıkoyarak işkence ettiği Suriyeli, kalp krizine yenik düştü

26.05.2022 14:00
Esed rejiminin alıkoyarak işkence ettiği Suriyeli, kalp krizine yenik düştü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerinin zindanlarında maruz kaldığı işkenceler yüzünden sağlıklı durumu kötüleşen Şamlı Eymen Adil el-Masri'nin, serbest kaldıktan kısa süre sonra geçirdiği kalp krizinden yaşamını yitirdiği bildirildi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerinin zindanlarında maruz kaldığı işkenceler yüzünden sağlıklı durumu kötüleşen Şamlı Eymen Adil el-Masri'nin, serbest kaldıktan kısa süre sonra geçirdiği kalp krizinden yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sivillere yönelik insan hakları ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağından (SNHR) yapılan açıklamaya göre, rejim güçleri 17 Şubat'ta başkent Şam'da bir eve düzlediği baskında 59 yaşındaki Masri'yi alıkoydu.

Şam'da alıkonduğu güvenlik birimlerinde maruz kaldığı işkenceler yüzünden sağlık durumunun kötüleştiği belirtilen Masri, 5 Mayıs'ta serbest bırakıldı. Bir süre sonra kalp krizi geçiren Masri, 22 Mayıs'ta kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti.

SNHR verilerine göre, halihazırda rejim zindanlarında tutulan en az 132 bin Suriyeliden haber alınamazken rejim güçleri, alıkoyduğu kişilerden en az 14 bin 449'unu işkenceyle öldürdü.

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Kaynak: AA

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