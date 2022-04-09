Esed rejiminin, alıkoyduğu Suriyelilerin varlıklarına el koyduğu ileri sürüldü - Son Dakika

Sednaya Hapishanesi Tutuklular ve Kayıplar Derneği (ADMSP), Beşşar Esed rejiminin Suriye'deki iç savaşta alıkoyduğu yüzbinlerce sivile işkence edip en az 1,5 milyar dolar değerindeki mal varlıklarına el koyduğunu iddia etti.

Türkiye merkezli ASMSP, daha önce Esed rejimi güçlerince alıkonulan yüzlerce Suriyeliyle görüşerek, "Her şeyi aldılar: Suriye'de tutukluların mallarına el konulması" başlıklı rapor hazırladı.

Raporda, Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaşta yüzbinlerce sivili alıkoyan rejimin, uluslararası yaptırımlardan doğan kayıplarını telafi etmek için alıkoyduğu kişilerin mal varlıklarını yağmaladığına vurgu yapıldı.

Derneğin raporunda, rejimin, alıkoyduğu kişilerin çoğunun ev, arsa, iş yeri ve arabaları gibi mal varlıklarına el koyduğu ve bu yolla en az 1,5 milyar dolar değerindeki taşınır ve taşınmaz malları yasa dışı yollarla gasbettiği ileri sürüldü.

"İmalathaneme el konulduğunu gördüm"

Raporda açıklamalarına yer verilen sivillerden İdlibli Muhammed Kefer Comi, 2011'de rejim güçlerince alıkonularak 9 yıl boyunca rejim zindanlarında kaldığını söyledi.

Comi, "Her şeyimi aldılar, serbest kaldıktan sonra evime geldiğimde imalathaneme el konulduğunu gördüm. Aileme ödemeyeceği vergi ve cezalar kesmişler. Daireme ve tüm ekipmanlarımıza da el koydular. Bu duyguları anlatmam kolay değil." dedi.

Yıllarca çeşitli işkencelere maruz kaldığını vurgulayan Comi, ailesiyle birlikte halihazırda ülkenin kuzeyindeki kamplarda imkansızlıklar içinde yaşadığı kaydetti.

"Rejim köyümüzü ele geçirdikten sonra her şeyimizi yerle bir etti"

2012'de rejim güçlerince alıkonulan Halepli Hasan da rejim karşıtı gösterilere katıldığı için 7 yıl boyunca tutuklu kaldığını belirtti.

Başkent Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nde çeşitli işkenceler gördüğünü dile getiren Hasan, 10 bin dolar rüşvet vererek serbest kaldığını kaydetti.

Hasan, "Rejim köyümüzü ele geçirdikten sonra her şeyimizi yerle bir etti. Zeytin ağaçlarımızı kesti. Tarım arazilerimizi müsadere etti. Bizi terörist olarak ilan eden rejim, bizi bitirmek istedi. Geleceğimizi mahvetti." diye konuştu.

"Rejim tüm mülkümüze el koydu"

Rapordaki sivillerden Tarık İbrahim'in de rejimin işlediği suçları belgelediği için 8 yıl boyunca alıkonulduğu anlattı.

Para karşılığında özgürlüğüne kavuştuğunu ifade eden İbrahim, "Rejim tüm mülkümüze el koydu. İş yerim gitti. Bilgisayar tamiri dükkanımda ne varsa almışlar. Ailem serbest kalmam için arabayı satıp rejime rüşvet olarak verdi. Arsalarımız da gitti. Rejim topraklarımızın yarısını İran ordusuna verdi, yarısını da yakın zamanda açık artırmayla satacak. Elimizde ne varsa aldılar." ifadelerini kullandı.