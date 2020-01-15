Esed rejiminin, ateşkese rağmen İdlib'in merkezindeki pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 10... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejiminin, ateşkese rağmen İdlib'in merkezindeki pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 10... - Son Dakika

Esed rejiminin, ateşkese rağmen İdlib'in merkezindeki pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 10...

6 saat önce

Esed rejiminin, ateşkese rağmen İdlib'in merkezindeki pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 10 sivil öldü.

Esed rejiminin, ateşkese rağmen İdlib'in merkezindeki pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 10..., System.String[]

Esed rejiminin, ateşkese rağmen İdlib'in merkezindeki pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 10 sivil öldü.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:16 Kaynak: AA
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