Esed rejiminin, ateşkese rağmen İdlib'in merkezindeki pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 10... - Son Dakika

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Esed rejiminin, ateşkese rağmen İdlib'in merkezindeki pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 10...
6 saat önce
Esed rejiminin, ateşkese rağmen İdlib'in merkezindeki pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 10 sivil öldü.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:16 Kaynak: AA
Esed rejiminin, ateşkese rağmen İdlib'in merkezindeki pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 10 sivil öldü.
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