Son Dakika Haberleri: Esed rejiminin Bab'a saldırısında bir çocuk öldü

Esed rejiminin Bab'a saldırısında bir çocuk öldü

3 saat önce

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Bab ilçesine düzenlediği havan topu saldırısında bir çocuk yaşamını yitirdi.

Esed rejiminin Bab'a saldırısında bir çocuk öldü, System.String[]
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Bab ilçesine düzenlediği havan topu saldırısında bir çocuk yaşamını yitirdi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeyinde Fırat Kalkanı harekatıyla terörden arındırılan Bab ilçesinin güney kırsalındaki Tedif beldesinde konuşlu Esed rejimi askerleri, dün gece cephe hattına sızarak Bablı sivillere ait tarım arazilerini ateşe verdi.
Bunun üzerine Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile rejim ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri arasında çatışma çıktı.
Çatışmanın yaşandığı sırada rejim güçleri, Bab ilçe merkezinin batısındaki Dane köyüne havan topu saldırısı düzenledi.
Saldırıda 3 yaşındaki 1 çocuk hayatını kaybederken, aynı aileden bir kadın ve bir çocuk yaralandı.
Yaralılar Bab'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Rejim güçleri, 23 Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Bab ilçesindeki sivil yerleşimlere zaman zaman saldırılar düzenliyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:38 Kaynak: AA
Beşşar Esed, Suriye, Fırat, Güncel
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