Üye Girişi
Esed rejiminin Dera'ya düzenlediği saldırıda biri öğretmen 2 sivil öldü - Son Dakika

Esed rejiminin Dera'ya düzenlediği saldırıda biri öğretmen 2 sivil öldü

29.11.2021 19:28
Esed rejiminin Dera'ya düzenlediği saldırıda biri öğretmen 2 sivil öldü

TEL Beşşar Esed rejiminin, Suriye'nin güneyinde Dera iline bağlı Neva ilçesinde düzenlediği saldırıda, biri öğretmen biri kadın 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

TEL Beşşar Esed rejiminin, Suriye'nin güneyinde Dera iline bağlı Neva ilçesinde düzenlediği saldırıda, biri öğretmen biri kadın 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Deralı Aktivist Eymen Ebu Nokta, AA muhabirine, Dera'nın batı kırsalında Neva ilçesi ile Şeyh Saed arasındaki yolda, Esed rejiminin askeri güvenlik birimine bağlı bir araca, kimliği belirsiz kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendiğini söyledi.

Düzenlenen saldırıda 3 Esed rejimi unsurunun öldüğünü belirten Ebu Nokta, söz konusu saldırıdan Neva ilçe halkını sorumlu tutan Esed rejiminin, ilçeye 12 havan saldırısı düzenlediğini aktardı.

Ebu Nokta, öğrencilerin okuldan çıkış saatinde düzenlenen saldırıda, Avad Ebu Sıl adlı öğretmen ile Cihan El Muzeyb adlı kadının öldüğünü, 10 sivilinin de yaralandığını belirtti.

Eymen Ebu Nokta, yaralıların, Neva ilçesindeki hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Dera'da son durum

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, 25 Haziran'da Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki muhaliflerden, ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmelerini ve evlerin aranmasına izin vermelerini istemişti.

Dera'daki Uzlaşı Merkezi ve bölge halkının ileri gelenleri, bu isteğe, Temmuz 2018'de Rusya ara buluculuğunda Esed rejimiyle sadece ağır silahların teslim edilmesi yönünde varılan anlaşmaya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine Esed rejimi güçleri, Dera el-Beled'de yaşayan yaklaşık 40 bin sivile, 25 Haziran'da abluka uygulamaya başlamıştı.

26 Temmuz'da da Esed rejimi güçleri heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi arasında Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halkın ve oradaki askeri muhaliflerin ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmeleri, evlerinin aranmasına izin vermeleri ve ablukanın kaldırılması konularında anlaşmaya varılmıştı.

Ancak Esed rejiminin, anlaşmanın dışına çıkarak mahalledeki hakimiyetini güçlendirmek amacıyla 29 Temmuz sabahı mahalleye kara operasyonu başlatması üzerine, gerginlik Dera ilinin doğu ve batı kırsallarına da sıçramıştı.

Taraflar arasında çıkan çatışmalar sonucu Dera'daki yerel silahlı muhalifler, rejim güçlerine ait çok sayıda kontrol noktasını ele geçirip bazı rejim unsurlarını esir almıştı.

Esed rejimi güçleri heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi arasında Rusya gözetiminde yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine rejim güçleri, mahalleyi 29 Temmuz'dan itibaren aralıklarla havan topu ve tank atışlarıyla hedef almıştı.

Dera el-Beled'de bölge halkı adına müzakereler yürüten Merkezi Komite ile Esed rejimine bağlı heyet, 1 Eylül'de Rusya'nın ara buluculuğuyla, bir kez daha görüşmeler yaparak, ateşkes konusunda anlaşmaya varmıştı.

Ateşkes anlaşması sonrası Rusya'nın baskısıyla rejim güçleri, Dera iline bağlı Dera Beled, Havd El Yermuk, Tafas, Casem, Neva, El Hirak ve El Cize yerleşimlerindeki evleri aramış, hafif silahları teslim almış ve asker kaçağı durumunda olan gençlere durum düzeltmesi yapmıştı.

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçramasıyla 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili Dera'da ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.

Beşşar Esed, Suriye, Rusya, Neva, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esed rejiminin Dera'ya düzenlediği saldırıda biri öğretmen 2 sivil öldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi 20:26 Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu 16:46 İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı 16:22 Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 15:41 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! 15:32 İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı 14:40 Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim 14:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a 13:24 Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!

Son Dakika Haberleri
20:27 Göztepe-Fenerbahçe maçına damga vuran hareket! Hakem, kaldırdığı bayrağını İrfan Can Kahveci'nin gözüne soktu
20:26 Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi
19:58 Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 189 kişi vefat etti, 24 bin 317 yeni vaka tespit edildi
19:48 Fenerbahçe'ye, İzmir'de saldırı düzenlendi! Takım otobüsünün camlarını kırdılar
19:46 Göreve geldikten 7 saat sonra istifa eden Magdalena Andersson, yeniden başbakan seçildi
19:31 Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, baskılara dayanamayıp görevinden istifa etti
19:30 Olaylı Benfica maçına Omicron damgası! Ülkede ilk kez görüldü
18:58 Erdoğan ve Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'in tabutunu birlikte taşıdı
18:57 Vitor Pereira'dan sürpriz tercihler! Göztepe-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
18:55 Casusluktan gözaltına alınmıştı! DEVA Partili Metin Gürcan'ın ifadeleri ortaya çıktı
Göztepe-Fenerbahçe maçına damga vuran hareket! Hakem, kaldırdığı bayrağını İrfan Can Kahveci'nin gözüne soktu Göztepe-Fenerbahçe maçına damga vuran hareket! Hakem, kaldırdığı bayrağını İrfan Can Kahveci'nin gözüne soktu         
20:27
İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı         
16:52
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü         
16:26
Mavi Marmara gemisi satıldı Mavi Marmara gemisi satıldı         
15:44
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!         
14:41
Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek         
14:28
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor         
12:29
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!         
11:56
Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde         
10:08
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 20:39:48. #1.12#
SON DAKİKA: Esed rejiminin Dera'ya düzenlediği saldırıda biri öğretmen 2 sivil öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement