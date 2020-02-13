Esed rejiminin evsiz bıraktığı İman bebek soğuktan öldü - Son Dakika

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları yüzünden göç eden ailesiyle Türkiye sınırı yakınlarına sığınan bebek İman Ahmed Leyla, kamptaki soğuk hava koşullarına dayanamayarak hayatını kaybetti.

Suriye Amerikan Doktorları Derneği (SAMS), yaptığı yazılı açıklamada, sabah saatlerinde bir kız çocuğunun babasının kucağında Afrin ilçesindeki kurumun desteklediği sağlık merkezine geldiğini bildirdi.

Açıklamada, kız çocuğunun hastaneye ulaşmadan önce soğuktan öldüğü kaydedildi.

AA'nın Afrin'de ulaştığı Şifa Hastanesi'nde adını paylaşmak istemeyen sağlık görevlisi, bebeğin babası tarafından hastaneye getirilmeden 2-3 saat önce öldüğünü tespit ettiklerini söyledi.

Sağlık görevlisi, "Kız bize geldiğinde kalbi durmuştu. Babası camları olmayan bir barakada yaşadıklarını, şiddetli soğuğa maruz kaldıklarını söyledi. Bize göre bebeğin şiddetli soğuk algınlığı sonucu nefesi kesilmiş ve kalbi durmuş. Geldiğinde buz gibiydi. Cildinin (morarmış) rengi ve göz bebekleri de bunu gösteriyordu." dedi.

Aynı ifadelerin yer aldığı hastanenin raporunda ayrıca, beslenme yetersizliği çeken 1,5 yaşındaki bebeğin kilosunun sadece 4,5 kilogram olduğu kaydedildi. Raporda İman bebekte, "serebellar atrofi" (beyincik hacim küçülmesi) hastalığıyla da mücadele ettiği belirtildi.

Ailenin, Rusya ve rejim saldırılarında tahliye edilen başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinden 2018 yılında İdlib'e göç ettiği, bombardımanların burada da devam etmesi nedeniyle Suriye-Türkiye sınırı yakınlarındaki bir geçici barınma alanına sığındığı öğrenildi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yoğun saldırıları sonucu Ocak 2019'dan bu yana yaklaşık 1,8 milyon sivil Türkiye-Suriye sınırı yakınlarına göç etmişti.

Göç edenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken bir kısmı da Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor.