Esed rejiminin Halep'teki Neyrab askeri havaalanı, TSK tarafından hedef alınmasının ardından... - Son Dakika

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Esed rejiminin Halep'teki Neyrab askeri havaalanı, TSK tarafından hedef alınmasının ardından...
6 saat önce
Esed rejiminin Halep'teki Neyrab askeri havaalanı, TSK tarafından hedef alınmasının ardından kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:08 Kaynak: AA
Esed rejiminin Halep'teki Neyrab askeri havaalanı, TSK tarafından hedef alınmasının ardından kullanılamaz hale geldi.
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