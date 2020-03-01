Esed rejiminin Halep'teki Neyrab askeri havaalanı, TSK tarafından hedef alınmasının ardından... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejiminin Halep'teki Neyrab askeri havaalanı, TSK tarafından hedef alınmasının ardından... - Son Dakika

Esed rejiminin Halep'teki Neyrab askeri havaalanı, TSK tarafından hedef alınmasının ardından...

6 saat önce

Esed rejiminin Halep'teki Neyrab askeri havaalanı, TSK tarafından hedef alınmasının ardından kullanılamaz hale geldi.

Esed rejiminin Halep'teki Neyrab askeri havaalanı, TSK tarafından hedef alınmasının ardından..., System.String[]

Esed rejiminin Halep'teki Neyrab askeri havaalanı, TSK tarafından hedef alınmasının ardından kullanılamaz hale geldi.

TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:08 Kaynak: AA
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