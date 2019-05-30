Esed rejiminin hava saldırılarında 5 sivil daha öldü
2 saat önce
Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki Marratinnuman ilçesine hava saldırısı düzenledi.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:04 Kaynak: AA
'de Beşşar Esed
rejimine ait savaş uçakları, İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki Marratinnuman ilçesine hava saldırısı düzenledi. 5 Kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, bir bina harabeye döndü. Sivil savunma ekipleri ve bölgedeki siviller, arama kurtarma çalışması başlattı.
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