Son Dakika Haberleri: Esed rejiminin hava saldırılarında 5 sivil daha öldü
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Esed rejiminin hava saldırılarında 5 sivil daha öldü

2 saat önce

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki Marratinnuman ilçesine hava saldırısı düzenledi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki Marratinnuman ilçesine hava saldırısı düzenledi. 5 Kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, bir bina harabeye döndü. Sivil savunma ekipleri ve bölgedeki siviller, arama kurtarma çalışması başlattı.
Esed rejiminin hava saldırılarında 5 sivil daha öldü
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:04 Kaynak: AA
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