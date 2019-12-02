Son Dakika Haberleri: Esed rejiminin İdlib'de pazar yerlerine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 11...
Son Dakika Güncel Esed rejiminin İdlib'de pazar yerlerine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 11... - Son Dakika

Esed rejiminin İdlib'de pazar yerlerine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 11...

6 saat önce

Esed rejiminin İdlib'de pazar yerlerine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 11 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazlası yaralandı.

Esed rejiminin İdlib'de pazar yerlerine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 11..., System.String[]

Esed rejiminin İdlib'de pazar yerlerine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 11 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazlası yaralandı

İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:36 Kaynak: AA
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