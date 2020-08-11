Esed rejiminin İdlib'de sızma girişimi püskürtüldü - Son Dakika

Muhalif kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Türkiye ve Rusya arasındaki ateşkese rağmen akşam saatlerinde İdlib'in güneyindeki Cebeli Zaviye bölgesine sızma girişiminde bulundu.

Muhalifler ve Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı grupların, sızma girişimine karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada çok sayıda kayıp veren rejim güçleri geri çekildi.

Öte yandan Esed rejimi güçleri, gün içinde Keferavid, Fattira, Mecdleyye, Neyreb bölgelerine topçu saldırıları gerçekleştirdi.

GEÇEN HAFTA DA SIZME GİRŞİMİNDE BULUNMUŞLARDI

Rejim güçleri geçen hafta da Türkmen Dağı'na sızma girişiminde bulunmuş çok sayıda kayıp vererek geri çekilmek zorunda kalmıştı.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin çevresindeki cephe hatlarına son 3 ayda 2 binden fazla unsurluk takviye güç gönderdi.

İDLİB'DEKİ SON DURUM

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Bununla birlikte, rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin Eylül 2018'de yığınak yapmaya hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Saldırılarına kısa süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Rejim ve destekçileri, bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı.

Ateşkes 6 Mart'ta yürürlüğe girdi. Rejim ve destekçilerinin zaman zaman ihlallerine rağmen ateşkese büyük ölçüde uyuluyor.