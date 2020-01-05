Esed rejiminin, İdlib'e düzenlediği hava ve kara saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti, 20'den... - Son Dakika

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Esed rejiminin, İdlib'e düzenlediği hava ve kara saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti, 20'den...
6 saat önce
Esed rejiminin, İdlib'e düzenlediği hava ve kara saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:52 Kaynak: AA
Esed rejiminin, İdlib'e düzenlediği hava ve kara saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil yaralandı.
Son Dakika Esad rejimi İdlib'e hava ve kara saldırısı düzenledi! 10 ölü, 20'den fazla yaralı var Irak'ta artan gerilim sonrası DEAŞ karşıtı koalisyon, ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı 9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi