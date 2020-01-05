Esed rejiminin, İdlib'e düzenlediği hava ve kara saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti, 20'den... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejiminin, İdlib'e düzenlediği hava ve kara saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti, 20'den... - Son Dakika

Esed rejiminin, İdlib'e düzenlediği hava ve kara saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti, 20'den...

6 saat önce

Esed rejiminin, İdlib'e düzenlediği hava ve kara saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil yaralandı.

Esed rejiminin, İdlib'e düzenlediği hava ve kara saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti, 20'den..., System.String[]

Esed rejiminin, İdlib'e düzenlediği hava ve kara saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil yaralandı.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:52 Kaynak: AA
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