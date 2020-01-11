Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 17 sivil öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 17 sivil öldü - Son Dakika

Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 17 sivil öldü

6 saat önce

Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 17 sivil yaşamını yitirdi.

Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 17 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejimi, sabah saatlerinden itibaren, İdlib kent merkezi, Maarratünnuman ve Serakib ilçeleri ile Han es-Sübül, Hantutin, Tel Mennis, Deyr Sünbül, Neyreb, Kefer Battih, Dadih, Mardibse, Ruveyha, Binneş ve Hamdiyye köylerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İdlib kent merkezinde 7, Binneş köyünde 6, Neyreb köyünde ise 2'si çocuk 4 sivil savaş uçaklarının bombardımanında hayatını kaybetti.

Saldırılarda en az 50 sivil yaralanırken, devam eden hava saldırıları nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde önceki gün saat 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını bildirmişti.

Milli Savunma Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes uygulamasının, 12 Ocak saat 00.01'den itibaren başlatılacağını duyurmuştu.

Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 17 sivil öldü

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:41 Kaynak: AA
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