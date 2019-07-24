Son Dakika Haberleri: Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 2 sivil öldü (2)
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Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 2 sivil öldü (2)

29 dakika önce

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere yoğun saldırıları devam ediyor.

Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 2 sivil öldü (2), System.String[]
Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere yoğun saldırıları devam ediyor. Rejimin hava saldırılarında 2 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.
Muhaliflere ait uçak gözlem evi, Esed rejiminin sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki İdlib ilinin Ariha ve Marratinnuman ilçeleri, Der Sünbül ve Temaniye köyleri ile Hama ilinin Morik ilçesi, Sermaniye, Lahaya ve Hevice köylerine hava ve kara saldırıları düzenlediğini bildirdi.
Gözlem evine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları da İdlib'in Han Şeyhun ilçesine hava saldırısı gerçekleştirdi.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejiminin hava saldırılarında Marratinnuman'da 2 sivil yaralanırken, Ariha'da da 2 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.
Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'in Serakib ve Marratinnuman ilçelerindeki pazar yerlerine önceki gün düzenledikleri hava saldırılarında 50 sivil yaşamını yitirmişti.
Rusya, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:36 Kaynak: AA
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