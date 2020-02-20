Esed rejiminin İdlib'e saldırıları devam ediyor (2) - Son Dakika

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Esed rejiminin İdlib'e saldırıları devam ediyor (2)
7 saat önce
Beşşar Esed rejimi güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşim yerlerini hedef almaya devam ederken, rejimin savaş uçakları yerden havaya atılan füzelerle hedef alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:38 Kaynak: AA
Beşşar Esed rejimi güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşim yerlerini hedef almaya devam ederken, rejimin savaş uçakları yerden havaya atılan füzelerle hedef alındı.
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