Son Dakika Haberleri: Esed Rejiminin İdlib'e Saldırıları Sürüyor

Esed Rejiminin İdlib'e Saldırıları Sürüyor

21 dakika önce

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi, 16 sivil yaralandı.

Esed Rejiminin İdlib'e Saldırıları Sürüyor, System.String[]
Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi, 16 sivil yaralandı.

Rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki İdlib ilinin Marretinnuman, Serakib ve Kefrenbil ilçeleri ile Marrethırme ve Tel Mennis köylerine, Hama ilinin Kefer Zita ilçesi ile Gab Ovası'ndaki El Haviz, El Huveyce, El Şeria ve Madik Kalesi beldelerine roket saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib'in güneyinde yer alan Serakib ilçesinde 3 sivil yaşamını yitirdi,16 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ölü sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.

Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın mart ayındaki saldırılarında "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde toplam 135 sivil hayatını kaybetmişti.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:28 Kaynak: AA

Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Güncel
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