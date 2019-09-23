Son Dakika Haberleri: Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor
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Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor

1 saat önce

Beşşar Esed rejiminin, Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib'in güney kırsalındaki yerleşimlere top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla düzenlediği saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, üç sivil yaralandı.

Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor, System.String[]

Beşşar Esed rejiminin, Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib'in güney kırsalındaki yerleşimlere top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla düzenlediği saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, üç sivil yaralandı.

Rejim güçleri, dün gece saatlerinde İdlib'in güneyindeki Marrıthırme, Et Tuh, Has ve Kefer Avid köylerine top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla saldırılar düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün gece geç saatlerde İdlib'in Kefer Avid köyüne düzenlenen saldırıda bir sivil yaşamını yitirdi, üç sivil yaralandı.

Esed rejiminin ve destekçisi Rusya'nın ay başından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava ve kara saldırılarında 20'den fazla sivil hayatını kaybetti.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyon 42 bine ulaştı.

Beşşar Esed, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:12 Kaynak: AA
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