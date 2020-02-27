Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında 5'i çocuk 11 sivil öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında 5'i çocuk 11 sivil öldü - Son Dakika

Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında 5'i çocuk 11 sivil öldü

6 saat önce

Astana anlaşmalarını ve Soçi mutabakatını hiçe sayan Rusya destekli Beşşar Esed rejimi güçlerinin İdlib'e düzenlediği saldırılarda, 3'ü kadın ve 5'i çocuk 11 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında 5'i çocuk 11 sivil öldü, System.String[]

Astana anlaşmalarını ve Soçi mutabakatını hiçe sayan Rusya destekli Beşşar Esed rejimi güçlerinin İdlib'e düzenlediği saldırılarda, 3'ü kadın ve 5'i çocuk 11 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, gece geç saatlerden itibaren ülkenin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki İdlib kent merkezi ile Binniş ve Şeleh yerleşimlerine yoğun kara ve hava saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bombardımanda İdlib kent merkezinde 4'ü çocuk 5 sivil can verirken; Binniş'te 2, Şeleh'te ise 3'ü kadın 1'i çocuk olmak üzere 4 sivil hayatını kaybetti.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere dört "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı dört bölgeden üçünü, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bine ulaştı.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avrupa Parlamentosu Raportörü Sanchez'den İdlib açıklaması Açıklaması
İdlib'deki hain saldırının ardından Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto: Şehitlerin hesabı sorulacak AP Türkiye Raportörü'nden İdlib'deki saldırı sonrası ilk açıklama: Türk askerleri için çok üzgünüm Türkiye'nin mültecilere Avrupa kapılarını açmasının ardından ilk grup sınırdan geçti

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 03:42:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında 5'i çocuk 11 sivil öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]