Son Dakika Haberleri: Esed Rejiminin İdlib'e Saldırısı Sürüyor

Esed Rejiminin İdlib'e Saldırısı Sürüyor

32 dakika önce

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırılarında bir çocuk hayatını kaybetti.

Esed Rejiminin İdlib'e Saldırısı Sürüyor, System.String[]
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırılarında bir çocuk hayatını kaybetti.

Rejim güçleri, Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki İdlib'in güneyinde Cercenaz ve Tuh beldesi ile Temaniya köyü, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçelerine topçu saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rejim güçleri gece yarısından sonra Temeniya köyüne en az 80 topçu saldırısı düzenledi. Sabah saatlerinde Cercenaz beldesine düzenlenen saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti." dedi.

Rejim güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne ocak ayındaki hava ve kara saldırılarında 30 sivil yaşamını yitirmiş, 180 sivil yaralanmıştı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara vermedi. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:03 Kaynak: AA

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