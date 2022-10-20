Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

Kaynak: AA

Beşşar Esed, Suriye, İdlib, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 2 çocuk yaralandı - Son Dakika

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