Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yaptığı saldırılarda 24 sivil yaşamını yitirdi
2 saat önce
Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yaptığı saldırılarda 24 sivil yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:16 Kaynak: AA
Esed rejiminin, İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yaptığı saldırılarda 24 sivil yaşamını yitirdi
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