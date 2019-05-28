Son Dakika Haberleri: Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yaptığı saldırılarda 24 sivil yaşamını yitirdi
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Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yaptığı saldırılarda 24 sivil yaşamını yitirdi

2 saat önce

Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yaptığı saldırılarda 24 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yaptığı saldırılarda 24 sivil yaşamını yitirdi, System.String[]
Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yaptığı saldırılarda 24 sivil yaşamını yitirdi
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:16 Kaynak: AA
İdlib, Güncel
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