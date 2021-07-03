Esed rejiminin İdlib kırsalına yönelik saldırısında 8 sivil öldü (2) - Son Dakika

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde bulunan Meşşu, İblin ve Belyun köylerine yönelik saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden Nur El-Ömer ve İman El-Ömer isimli çocuklar için İdlib'in Cebel el-Zaviye bölgesinde cenaze töreni düzenlendi. Hayatını kaybeden çocukların yakınları üzüntü yaşadı.