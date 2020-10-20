Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde "ekmek krizi" büyüyor - Son Dakika

Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde "ekmek krizi" büyüyor

20.10.2020 11:17

AHMET KARAAHMET/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye'de kontrol ettiği bölgelerde temel ihtiyaç maddelerini karşılama konusunda aciz kalan Beşşar Esed rejimi, son dönemde büyüyen ekmek krizinin önüne geçemiyor.

AHMET KARAAHMET/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye'de kontrol ettiği bölgelerde temel ihtiyaç maddelerini karşılama konusunda aciz kalan Beşşar Esed rejimi, son dönemde büyüyen ekmek krizinin önüne geçemiyor.

Suriye'de devam eden iç savaşta ülkenin tüm birikimini halka karşı açtığı savaşta harcayan Esed rejimi, kontrolünde tuttuğu bölgelerde insanların temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor.

Söz konusu bölgelerde halihazırda uzun süredir devam eden akaryakıt krizi, başka krizleri de gün yüzüne çıkarıyor.

Bölgede sıkça görülen ekmek krizi, son iki haftadır derinleşerek bölge halkının bitmeyen çilesine dönüştü.

Akaryakıttaki kriz yüzünden, başkent Şam, Halep, Humus ve Hama gibi kalabalık kentlerde bazı fırınlar durma noktasına geldi.

Yüz binlerce sivili katlederek iktidarını sürdürmeye çalışan Esed rejimi, halihazırda kontrol ettiği bölgelerdeki fırınlara un da temin edemiyor.

Rejim bölgesindeki aileler, evlerine ekmek götürebilmek için fırınların önünde oluşan uzun kuyruklarda saatlerce sıra bekliyor.

Suriye, iç savaş öncesi buğday ihracatı yapan ülkeler arasında yer alıyordu.

Rejimin çözüm girişimleri krizi daha da büyüttü

Ekonomik çöküş yaşayan Esed rejimi, fırınlara un temini konusunda yaşadığı sıkıntıların önüne geçebilmek için halkın satın alabileceği ekmek miktarına sınırlama getirdi.

Bu konuda ilk adımı eylül ayında atan rejim, fırınlarda ekmek satın almak için kullanılması gereken bir elektronik kart sistemini devreye soktu.

Kart kararının ardından, lavaş ekmek şeklinde üretilip paket halinde satılan Suriye ekmeği, kara borsaya düştü.

Bununla da yetinmeyen rejim, iki hafta önce, paketteki lavaş ekmeklerinin sayısı 12'den 7'ye düşürerek yeni bir krize davetiye çıkardı.

Normalde 200 Suriye lirasına (0,70 Türk lirası) satılan bir paket ekmek, karaborsada üç katına satılmaya başlandı.

Karaborsadan ekmek satın almaya gücü yetmeyen aileler, fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.

Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde pahalılık ve daha da kötüleşen şartlarda yaşam mücadelesi veren aileler, umutsuzca, sorunun bir an önce çözüme kavuşmasını bekliyor.

Suriye'de bir devlet memuru ortalama 50 bin Suriye lirası (175 Türk lirası) maaş alıyor.

AA, Suriyelilerin ekmek kuyruğundaki çilesini görüntüledi

AA muhabirleri, rejim kontrolündeki Halep ve Hama kent merkezlerinde yaşanan ekmek krizini görüntüledi.

Çekilen görüntülerde, çok sayıda genç, yaşlı, çocuk ve kadının uzun ekmek kuyruklarında beklediği dikkat çekiyor.

Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde ekmek krizi büyüyor
Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde ekmek krizi büyüyor
Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde ekmek krizi büyüyor
Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde ekmek krizi büyüyor

Beşşar Esed, Suriye, Halep, Hama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde 'ekmek krizi' büyüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır Eski sevgilisi özel fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan genç kız: Hayatımı bitirdi Son Dakika! Azerbaycan Meclisi'nde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kızlara çarptı! Kaza anı kamerada
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var         
11:14
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Fatih Terim ile Davidson arasında gerginlik yaşandı Fatih Terim ile Davidson arasında gerginlik yaşandı         
10:29
En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı         
10:05
Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor         
10:01
Aynı sokakta 7 otomobili soyan hırsızın eline geçen sadece iki gözlük oldu Aynı sokakta 7 otomobili soyan hırsızın eline geçen sadece iki gözlük oldu         
09:37
İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
09:33
Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması         
09:24
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var         
08:47
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu         
07:54
Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı         
07:53
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı         
00:04
İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı         
21:39
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 11:23:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde "ekmek krizi" büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei