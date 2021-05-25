Esed rejiminin kontrolündeki Dera'da sözde devlet başkanlığı seçimi protesto edildi - Son Dakika

Suriye'nin güneyinde Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Dera ilinde, yarın yapılacak sözde devlet başkanlığı seçimine karşı protestolar düzenlendi.

Suriye- Ürdün sınırındaki Dera il merkezi ve Tafas ilçesinde halk, Esed rejiminin yarın düzenleyeceği sözde seçimi protesto etmek için bir araya geldi.

Seçim karşıtı slogan atan göstericiler, muhaliflerin benimsediği "devrim bayrakları"nı taşıdı.

Gösterilerin il genelinde yarın da sürmesi bekleniyor.

AA, Dera il merkezinde yapılan gösteriyi görüntüledi.

Üç ilçede esnaf kepenk indirdi

Yoğun saldırılar ve abluka yoluyla Temmuz 2018'de rejimin kontrolüne geçen Dera'da, rejimin göstermelik seçime karşı çıkan esnaf kepenk indirdi.

Dera'nın Tafas, Neva ve Hirak ilçelerinde uygulanan kepenk kapatmanın yarın da il genelinde farklı bölgelerde de yapılması öngörülüyor.

Esed rejimi, Suriye'de kontrol ettiği bölgelerde yarın göstermelik adaylarla sözde devlet başkanlığı seçimi düzenleyecek.

Dera'daki son durum

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçraması üzerine 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili, Dera ilinde ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.

Ancak rejim, abluka ve yoğun saldırıya maruz bıraktığı Dera'da Rusya'nın ara buluculuğunda muhaliflerle Temmuz 2018'de görüşmeler yapmış, bölgede kalmak isteyenler uzlaşıya imza atarak ellerindeki ağır silahları rejim güçlerine teslim ederken uzlaşmayı reddeden gruplar ise zorunlu göçle ülkenin kuzeyine gönderilmişti.

Dera'dan ayrılmayan eski muhalif gruplar, rejim birliklerinin girdiği Tafas, Dera el-Beled, Basra Şam gibi bölgelerde hafif silahlarla mücadele ediyor.