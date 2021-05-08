Esed rejiminin saldırılarında 6 çocuğunu kaybeden Suriyeli Fatıma bir Anneler Günü'ne daha buruk giriyor (2) - Son Dakika

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AHMET KARAAHMET/BURAK KARACAOĞLU - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarında 6 evladını kaybeden Fatıma Duriye, bir Anneler Günü'nü daha çocuklarının acısıyla karşılıyor.

Esed rejiminin 3 saldırısında yaşları 15 ile 41 arasındaki 6 evladını kaybeden Duriye, yetim kalan 16 torununa bakmaya çalışıyor.

İdlib'de yaşayan 62 yaşındaki Duriye, AA muhabirine, çocuklarını kaybettikten sonra Anneler Günü'nü kutlamadığını söyledi.

Duriye, "Çocuklarım hayattayken Anneler Günü benim için bir başkaydı. Kutluyorlardı, evi süslüyorlardı, hediyeler alıyorlardı. Yürümekte zorlanıyorum.16 yetime bakıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum hayat zor." ifadelerini kullandı.

Torunlarının ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirten Duriye, onlara bayramlık elbise alamayacağı için çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Duriye, rejimin saldırılarında kaybettiği evlatlarının acısının dinmediğini ifade ederek, çocuklarının emaneti torunlarını en iyi şekilde yetiştirmeye çalıştığını kaydetti.