Esed rejiminin saldırısında 3 oğlunu kaybeden Uveyş Feyyad - Son Dakika

Suriye'de 1980 yılında Hafız Esed'a bağlı güçlerin saldırısında kocasını, 2017'de de Beşşar Esed rejimince yapılan bombardımanında 3 oğlu ve bir gelinini kaybeden 70 yaşındaki Uveyş Feyyad, sığındıkları kampta 6 torunu için yardım bekliyor.

Feyyad, Suriye'de 1980'de Hafız Esed döneminde rejim güçlerince düzenlenen bir saldırıda eşini kaybetti.

Yetim kalan 3 çocuğuna 37 yıl boyunca hem annelik hem de babalık yapan Feyyad, 2017'de bu kez de Beşşar Esed rejimi güçlerinin hava saldırısı sonucu gözü gibi baktığı evlatlarını ve bir de gelinini toprağa vererek, benzer acıyı yaşadı.

İdlibli 70 yaşındaki Fayyad, 2020'de rejim güçlerinin İdlib'in Cebel Zeviye bölgesine saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından, evlatlarından geriye kalan torunlarını korumak için bir asır geçirdiği evini geride bırakarak göç yoluna düştü.

Feyyad, uzun ve çileli bir göç sürecinin ardından, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesindeki Ezrak Çadır Kampına sığındı.

12 metrekarelik bir çadırda yaşamaya çalışan ve hiçbir gelir kaynağı olmayan Feyyad, yaşları 10-12 arasındaki yetim torunlarına Ramazan ayının son günlerinde hayırseverlerden gelecek yardımları bekliyor.

"Ne zaman fotoğraflarına baksam gözlerim doluyor"

Feyyad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "70 yaşındayım. Eşim 1980 olaylarında Hafız Esed tarafından öldürüldü. 2017 yılında Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında Abdurrahman Muhammet ve Ahmet adında 3 oğlumu ve gelinimi kaybettim. Torunlarım benimle yaşıyor. Çocuklarımın ölümünün hüznünü yaşayamıyorum, ne zaman fotoğraflarına baksam gözlerim doluyor. Torunlarım üzgün olduğumu görmesinler diye fotoğrafları saklıyorum." dedi.

Torunları sayesinde hayata tutunduğunu belirten Feyyad, "Hiçbir şey çocuklardan değerli değil. Uzun zaman üzerlerine titredim. Onları yetiştirmek için yoruldum ancak rejim ve destekçileri onları benden kopardı." diye konuştu.

Feyyad, "Hayırseverler yetim torunlarıma sahip çıksın." ifadesini kullandı.