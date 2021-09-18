Üye Girişi
Esed rejiminin saldırısında bacağını kaybeden İbrahim, voleybol ile hayata tutundu - Son Dakika

Esed rejiminin saldırısında bacağını kaybeden İbrahim, voleybol ile hayata tutundu

18.09.2021 11:10

Suriye'deki iç savaşta Esed rejiminin bombalı saldırısında sol bacağını kaybeden 17 yaşındaki İbrahim İdan, geldiği Türkiye'de arkadaşının tavsiyesiyle başladığı oturarak voleybolda milli takıma seçilmenin gururunu yaşıyor.

Suriye'deki iç savaşta Esed rejiminin bombalı saldırısında sol bacağını kaybeden 17 yaşındaki İbrahim İdan, geldiği Türkiye'de arkadaşının tavsiyesiyle başladığı oturarak voleybolda milli takıma seçilmenin gururunu yaşıyor.

2015 yılında İdan ailesinin yaşadığı evi Esed rejimindeki uçakların bombalaması sonucu İbrahim İdan'ın sol bacağı koptu ve yakınları olay yerinde can verdi.

Olaydan kısa süre sonra Mümbiç'i terk ederek Gaziantep'e gelen İbrahim İdan, iki yıl süren tedavisinin ardından Gaziantep Gençlik Spor Kulübü'nde voleybol oynamaya başladı.

Babaannesinin Türk olması dolayısıyla Türk vatandaşlığına geçen ve kısa sürede gösterdiği başarıyla Oturarak Voleybol Milli Takımı'na seçilen genç sporcu, Antalya'da düzenlenecek 2021 Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyor.

İbrahim İdan, AA muhabirine, ailesiyle Mümbiç'te yaşadığını, evlerini Esed rejimine ait uçakların bombaladığını söyledi.

Bu bombalama sırasında sol bacağını ve aile yakınlarını kaybettiğini anlatan İbrahim İdan, "Biz oradan direkt tedavi için Gaziantep'e geldik. Tedavim 2 yıl sürdü, ardından okula başladım. Bir arkadaşım oturarak voleybolu bana anlattı. Onun tavsiyeleri sayesinde voleybol oynamaya başladım. Dört yıldır voleybol oynuyorum. Voleybol ile yeniden hayata bağlandım." diye konuştu.

İbrahim İdan, seçmelerde gösterdiği başarıyla milli takıma seçildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Babaannemin Türk olması dolayısıyla Türk vatandaşlığına geçtim. Burada yapılan seçmelerde başarılı olunca beni Oturarak Voleybol Milli Takımı'na seçtiler. Çok mutluyum, çalışıyorum, çabalıyorum. Kampımız çok iyi gidiyor. Kısa süre sonra İtalya'ya gideceğiz, orada maçlarımız var. Günde çift antrenman yaparak maçlara hazırlanıyoruz. Kampımız 10 gün sürecek. Herkes milli takım formasını giymek istiyor. Kalıcı olarak her zaman oynamak istiyorum. Asıl hedefimiz Antalya'da düzenlenecek 2021 Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak. Bunun için çalışıyoruz."

Milli sporcu, tüm engellilere spor yapmayı tavsiye etti.

Esed rejiminin saldırısında bacağını kaybeden İbrahim, voleybol ile hayata tutundu
Esed rejiminin saldırısında bacağını kaybeden İbrahim, voleybol ile hayata tutundu
Esed rejiminin saldırısında bacağını kaybeden İbrahim, voleybol ile hayata tutundu
Esed rejiminin saldırısında bacağını kaybeden İbrahim, voleybol ile hayata tutundu

voleybol, Suriye, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esed rejiminin saldırısında bacağını kaybeden İbrahim, voleybol ile hayata tutundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti 11:55 Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar 11:30 Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar Asker kınası kanlı bitti! Pompalıyı eline alan saldırgan, ortalığı savaş alanına çevirdi 11:23 Asker kınası kanlı bitti! Pompalıyı eline alan saldırgan, ortalığı savaş alanına çevirdi
Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi 11:15 Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi Pompalıyla kayınpederini öldürdü! Canına kıymak isteyen damada polis engel oldu 11:05 Pompalıyla kayınpederini öldürdü! Canına kıymak isteyen damada polis engel oldu Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın 10:45 Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın "Şafak Türküsü" sürprizi
Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı 10:38 Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı 10:30 Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı

Son Dakika Haberleri
12:08 İzmir'e tatile gelen Ermeni kadın, hafızasını kaybettikten sonra ortadan kayboldu! En son İstanbul'da görülmüş
11:55 Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti
11:39 Eğikliğinden dolayı İtalya'nın ünlü Pisa Kulesi'ne benzetilen Aksaray'daki eğik minarenin sırrını çözmek için çalışmalara başlandı
11:32 ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı
11:30 Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar
11:26 Prof. Dr. Faruk Aydın "Vaka sayıları düşmezse kapanma kaçınılmaz" sözlerinden sonra tekrar konuştu: Kış ayları oldukça zor geçecek
11:17 Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım
11:08 Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti
10:45 Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın "Şafak Türküsü" sürprizi
10:37 Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı
İzmir'e tatile gelen Ermeni kadın, hafızasını kaybettikten sonra ortadan kayboldu! En son İstanbul'da görülmüş İzmir'e tatile gelen Ermeni kadın, hafızasını kaybettikten sonra ortadan kayboldu! En son İstanbul'da görülmüş         
12:09
ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı         
11:32
Prof. Dr. Faruk Aydın Prof. Dr. Faruk Aydın "Vaka sayıları düşmezse kapanma kaçınılmaz" sözlerinden sonra tekrar konuştu: Kış ayları oldukça zor geçecek         
11:26
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti         
11:09
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alımını sınavsız bir şekilde noter kurasıyla belirleyecek Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alımını sınavsız bir şekilde noter kurasıyla belirleyecek         
10:50
Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı         
10:40
"Günaydın", "tünaydın" demek cahiliye dönemine ait bir adet mi? Ali Erbaş tepki çeken sözleri üzerine açıklama yaptı         
10:35
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası" mesajı sonrası linke tıklayanın şifrelerini ele geçiriyorlar         
10:22
İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi         
10:16
Atina Zirvesi'ndeki ortak bildiriye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk Atina Zirvesi'ndeki ortak bildiriye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk         
09:06
18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş         
08:21
Fransa, vahşice katledilen Türk'ü konuşuyor! 100 yerinden bıçaklayıp, betonla göle atmışlar Fransa, vahşice katledilen Türk'ü konuşuyor! 100 yerinden bıçaklayıp, betonla göle atmışlar         
08:09
Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu         
22:06
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı         
19:25
Piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira! Altınla kaplanan Tarihi Dört Ayaklı Minare göz kamaştırdı Piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira! Altınla kaplanan Tarihi Dört Ayaklı Minare göz kamaştırdı         
15:56
Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 12:18:29. #1.13#
SON DAKİKA: Esed rejiminin saldırısında bacağını kaybeden İbrahim, voleybol ile hayata tutundu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement