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Esed rejiminin saldırısında eşini kaybeden anne, engelli çocuklarına gözü gibi bakıyor - Son Dakika

Esed rejiminin saldırısında eşini kaybeden anne, engelli çocuklarına gözü gibi bakıyor

29.12.2021 11:23

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde Beşşar Esed rejiminin uçak saldırısında eşini toprağa veren İman Şuhud, göç ettiği Bab ilçesinin cephe hattındaki Tedif beldesinde 2 engelli çocuğuna gözü gibi bakarken Halep tahliyesi sırasında 5 yıl önce izini kaybettiği en büyük oğlundan gelecek...

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde Beşşar Esed rejiminin uçak saldırısında eşini toprağa veren İman Şuhud, göç ettiği Bab ilçesinin cephe hattındaki Tedif beldesinde 2 engelli çocuğuna gözü gibi bakarken Halep tahliyesi sırasında 5 yıl önce izini kaybettiği en büyük oğlundan gelecek haberi bekliyor.

Halepli İman Şuhud, 2016 yılında Esed rejimin yoğun saldırılarında hem eşini hem de evini kaybetti.

İkisi engelli olmak üzere geride kalan çocuklarına hem analık hem babalık yapan 55 yaşındaki Şuhud'un Aralık 2016'daki Halep kuşatmasındaki tahliye sırasında en büyük oğluyla da irtibatı kesildi.

Şuhud ailesi, tahliyeyle önce İdlib iline daha sonra da Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesine göç etti.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle ev bulamayan 4 çocuklu İman, askeri muhalifler ile Esed rejimi güçleri arasındaki cephe hattında yer alan Tedif beldesinde bir kısmı savaştan zarar görmüş bir eve yerleşti.

Elektrik, su ve temel gıda malzemelerin ulaşımının zor olduğu bir bölgede yaşayan aile, rejim güçlerince her an hedef alınma tehlikesiyle yaşıyor.

Yağmurlu günlerde çatıya koyduğu plastik kaplarına dolan suyla içme suyu ihtiyacını karşılayan aile, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Doğuştan engelli iki çocuğuna kol kanat geren anne, 5 yıl önce kaybolan oğlundan haber almayı bekliyor.

Esed rejiminin saldırısında eşini kaybeden anne, engelli çocuklarına gözü gibi bakıyor
Esed rejiminin saldırısında eşini kaybeden anne, engelli çocuklarına gözü gibi bakıyor
Esed rejiminin saldırısında eşini kaybeden anne, engelli çocuklarına gözü gibi bakıyor

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Beşşar Esed, Engelli, Suriye, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esed rejiminin saldırısında eşini kaybeden anne, engelli çocuklarına gözü gibi bakıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esed rejiminin saldırısında eşini kaybeden anne, engelli çocuklarına gözü gibi bakıyor - Son Dakika
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