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Esed rejiminin sivillere yönelik zulmü dinmiyor! Saldırılarda 4 sivil öldü, 4 sivil yaralandı - Son Dakika

Esed rejiminin sivillere yönelik zulmü dinmiyor! Saldırılarda 4 sivil öldü, 4 sivil yaralandı

17.07.2021 18:16

Milli Savunma Bakanlığı, rejim bölgesinden yapılan top atışları sonucunda İdlib'de 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 sivilin de yaralandığını duyurdu.

Suriye'de Esed rejimi güçleri yine kan döktü. İdlib'de bulunan bir yerleşim yerine yapılan saldırılarda siviller hedef alındı.

"DERHAL KARŞILIK VERİLDİ"

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Rejim bölgesinden yapılan top atışları ile İdlib'de bulunan masum siviller hedef alınmış, 4 sivil hayatını kaybederken 4 masum sivil de yaralanmıştır. Belirlenen hedefler derhal kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir" denildi.

İdlib'de hedef alınan 4 sivil öldü, 4 sivil de yaralandı
Esed rejiminin sivillere yönelik zulmü dinmiyor! Saldırılarda 4 sivil öldü, 4 sivil yaralandı
Esed rejiminin sivillere yönelik zulmü dinmiyor! Saldırılarda 4 sivil öldü, 4 sivil yaralandı

Suriye, Masum, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Esed rejiminin sivillere yönelik zulmü dinmiyor! Saldırılarda 4 sivil öldü, 4 sivil yaralandı - Son Dakika Dünya


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