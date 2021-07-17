Esed rejiminin sivillere yönelik zulmü dinmiyor! Saldırılarda 4 sivil öldü, 4 sivil yaralandı

Suriye'de Esed rejimi güçleri yine kan döktü. İdlib'de bulunan bir yerleşim yerine yapılan saldırılarda siviller hedef alındı.

"DERHAL KARŞILIK VERİLDİ"

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Rejim bölgesinden yapılan top atışları ile İdlib'de bulunan masum siviller hedef alınmış, 4 sivil hayatını kaybederken 4 masum sivil de yaralanmıştır. Belirlenen hedefler derhal kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir" denildi.