Esed rejiminin yetimhanelerini bombaladığı çocuklara Fetih-Der sahip çıktı - Son Dakika

Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der), Beşşar Esed rejimi güçlerinin dünkü saldırılarında yetimhaneleri hedef alınan 70 yetim ve öksüz çocuğa sahip çıktı.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri dün gece geç saatlerde İdlib'in Dana bölgesinde bulunan Bardaklı yetimhanesi ve civarındaki çadır kentleri top atışlarıyla hedef aldı.

Bölgeye saldırı sonucu toplam 70 kız ve erkek çocuk, yetimhaneyi terk etti.

Bölgedeki Fetih-Der yetkilileri, kaldıkları yetimhanenin zarar görmesi üzerine ortada kalan yetim ve öksüzleri, İdlib'deki Yavuz Sultan Selim ve Abdülhamid Han yetimhanelerine yerleştirerek sahiplendi.

Fetih-Der Suriye çalışanı Recep Esemen AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim ve Rusya'nın en acımasız şekilde, herhangi bir hedef gözetmeksizin sivil yerleşimleri vurduğunu belirterek, yetimlere yardım çağrısında bulundu.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağa hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Mayıs 2019'da yaptığı açıklamada, rejim unsurlarının İdlib'in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs'tan itibaren kara harekatına dönüştüğüne dikkati çekmişti. Rejim ve destekçileri bu tarihten itibaren, Kefrenbude, Han Şeyhun, Maraatinüman, Serakib gibi büyük ilçelerin yanı sıra İdlib'in güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi yoğun topçu ve hava saldırıları neticesinde ele geçirdi.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bine ulaştı.