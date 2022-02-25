Esed, Rusya Devlet Başkanı Putin'i arayarak desteklerini yineledi - Son Dakika
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Esed, Rusya Devlet Başkanı Putin'i arayarak desteklerini yineledi

25.02.2022 16:54
Esed, Rusya Devlet Başkanı Putin'i arayarak desteklerini yineledi

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak, Ukrayna'ya askeri müdahale başlatan Moskova yönetimine desteklerini yineledi.

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak, Ukrayna'ya askeri müdahale başlatan Moskova yönetimine desteklerini yineledi.

Rejimin ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye'deki rejimin lideri Esed, Ukrayna'ya 24 Şubat'ta askeri müdahale emrini veren Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Esed, NATO'nun genişlemesine karşı çıkmanın Moskova yönetiminin hakkı olduğunu savunarak, Rusya'nın yanında olduklarını belirtti.

Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, 22 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararını desteklediklerini ve Rusya'nın atacağı adımlara destek vereceklerini açıklamıştı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçleri Koalisyonu (SMDK) dün yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini kınamıştı.

Donbas krizi ve Rusya'nın askeri müdahalesi

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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