Esed ve destekçilerinin hedefindeki ilçede göç yolculuğu başladı (1) - Son Dakika

Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Batı Halep'te yer alan Daret İzze ilçesine saldırırken, buraya sığınan siviller, ilçenin sakinleriyle, canlarını kurtarmak için göç etmeye başladı.

Esed rejimi, destekçilerinin yardımıyla Batı Halep kırsalının büyük bölümünü ele geçirdikten sonra, bu bölgedeki önemli yerleşimlerden Daret İzze ilçesine yoğunlaştı.

Rejimin karadan saldırılarına eşlik eden Rus savaş uçakları, dün akşam saatlerinde Daret İzze ilçe merkezi ve çevresini havadan hedef almıştı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek, bu ilçeye sığınan siviller ise şimdi bir kez daha göç yoluna düşmek zorunda kaldı.