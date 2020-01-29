Esed ve Rusya, Maarratünuman'ı harabeye çevirdi - Son Dakika

Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in güneydoğusunda ele geçirdiği Maarratünnuman ilçesini hayalet kente çevirdi. Hedef gözetmeden yapılan saldırılar sonrasında, ilçedeki hemen her binanın zarar gördüğü ve tarihi mekanların da hasar aldığı görülüyor.