Esed ve Rusya, Maarratünuman'ı harabeye çevirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed ve Rusya, Maarratünuman'ı harabeye çevirdi - Son Dakika

Esed ve Rusya, Maarratünuman'ı harabeye çevirdi

14 dakika önce

Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in güneydoğusunda ele geçirdiği Maarratünnuman ilçesini hayalet kente çevirdi.

Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in güneydoğusunda ele geçirdiği Maarratünnuman ilçesini hayalet kente çevirdi. Hedef gözetmeden yapılan saldırılar sonrasında, ilçedeki hemen her binanın zarar gördüğü ve tarihi mekanların da hasar aldığı görülüyor.

Esed ve Rusya, Maarratünuman'ı harabeye çevirdi

İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:39 Kaynak: AA
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